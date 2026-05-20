16 мая 2026 года во Владимире стартовал 17-й традиционный велопробег в память о победе.Маршрут «Владимир — Суздаль — Камешково — Ковров» длиной 110 км собрал около 250 участников из нескольких регионов.Организовали мероприятие велоклуб «Владимир», федерация велоспорта города и министерство физкультуры и спорта области. Колонну сопровождали сотрудники ДПС.На пути в Суздале и Коврове прошли митинги и возложения цветов, в Камешково устроили концерт и полевую кухню за 166 рублей.День был жарким, но на въезде в Ковров колонну накрыл ливень с градом.Некоторым участникам дождь помешал возвращаться своим ходом обратно во Владимир, они уехали электричкой — погрузка сотен велосипедов в вагоны стала испытанием.Несмотря на непогоду, многие впервые преодолели дистанцию. Организаторы поблагодарили участников и волонтеров, а велопробег стал знаком памяти и единения.