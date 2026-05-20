ГУ МЧС по Владимирской области выпустило экстренное предупреждение для жителей и гостей региона.По прогнозу, днем 21 мая во Владимире и по области ожидается жара до +30...+31 °C.Такая погода повышает риск природных пожаров, роста класса пожарной опасности в лесах и перехода огня на частные дома и хозяйственные постройки, а также возгораний на торфяниках.Ведомство напоминает: разведение костров на территории области запрещено, а посещение лесов в этот период не рекомендуется.При возникновении опасной ситуации звоните по номерам 01 (101) и 112.