В Александрове строят две блочно-модульные котельные в рамках Народной программы.

В рамках Народной программы в этом году в Александрове планируют ввести в строй еще две блочно-модульные котельные.На улице Юбилейной уже возводят каркас нового здания. После пуска котельная будет снабжать отоплением и горячей водой почти 30 многоквартирных домов. Сдачу объекта намечают на август.На улице Революции строительство котельной находится на завершающем этапе. Полноценный ввод в эксплуатацию запланирован к началу следующего отопительного сезона. После запуска она обеспечит теплом 25 многоквартирных домов, детский сад и поликлинику.Проект входит в масштабную реконструкцию теплового хозяйства, инициированную партией «ЕР» и губернатором Александром Авдеевым. Несколько лет назад степень износа коммунальных объектов в Александрове превышала 70%.