Восстановление прав участников дорожного движения остается на контроле прокуратуры.

Муромская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.Инспекция установила, что дороги в селах Борисово, Молотицы, Лазарево округа Муром, а также участки по улицам Автодора, Филатова, Меленковское шоссе и трассы «Муром–Лазарево» и «Касимов–Муром–Нижний Новгород» находятся в неудовлетворительном состоянии: полотно разрушено, на проезжей части множество ям и просадок.Некоторые ямы превышают 3 м в длину, около 2,8 м в ширину и 15 см в глубину.Городской прокурор обратился в Муромский городской суд с требованием обязать МБУ «Дорожное хозяйство», МБУ «Благоустройство» и ГБУ «Владупрадор» восстановить дороги в надлежащем техническом состоянии.В отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ за нарушение требований по обеспечению безопасности при содержании и ремонте дорог.По обращению прокуратуры указанные организации приступили к ремонтным работам.