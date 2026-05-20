21 мая в ОДКиИ Министерство образования региона проведёт крупную профориентационную выставку для выпускников школ. Главная цель этого события – познакомить будущих абитуриентов и их родителей с местными колледжами, востребованными рабочими профессиями, а также рассказать о правилах поступления. Об этом рассказали в облправительстве. Участниками выставки станут 28 колледжей и 7 ведущих работодателей для выпускников колледжей региона,