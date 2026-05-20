Конкурс направлен на сохранение традиций и благоустройство сел.
Во Владимирской области открылась заявочная кампания XII смотра‑конкурса «Самая красивая деревня» — проект областного координационного совета сторонников партии «Единая Россия» совместно с инициативными жителями региона.
Конкурс призван укреплять общинные связи, сохранять сельские традиции и повышать комфорт жизни в деревнях через благоустройство и творческие инициативы.
В 2026 году список номинаций дополнен: конкурс символов населенного пункта (герб и гимн), «Самый активный юный житель села» и конкурс уличных стендов «Путешествие сквозь эпохи».
Кроме того, пройдут фотоконкурс «Жизнь деревни» и смотр состояния систем противопожарной защиты в населенных пунктах.
По итогам будут названы обладатели гран‑при и призеры в каждой группе поселений. Размер призового фонда гран‑при в 2026 году составляет 300 000 рублей.
В последние годы победителями становились Кузьмино и Алепино (2024), Фоминки и поселок Раздолье (2025).
Губернатор призвал сельсоветы подать заявки до 20 августа 2026 года — документы принимают на [email protected]
. Оргкомитет готов оказать методическую поддержку.
Участие дает шанс привлечь внимание к поселению, получить поддержку для дальнейших проектов и укрепить местное сообщество.