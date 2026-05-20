Следственное управление СК по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении жителя деревни Козлаково 1982 года рождения по ч.1 ст.151.2 УК РФ.Летом 2024 года мужчина по объявлению купил питбайк «Regilmoto Pilot 110/49 сc» примерно за 70 тыс. рублей и передал его своему 11‑летнему сыну.Техника не предназначена для дорог общего пользования и не была оборудована зеркалами, указателями поворота и другими обязательными элементами.Отец оставлял ключи в доступном месте и не раз допускал ребенка к управлению мотороллером.10 июня 2025 года на 84 км автодороги Колокша–Кольчугино–Александров–Верхние Дворики мальчик при выезде с обочины не уступил дорогу автомобилю «Nissan Almera», в результате столкновения получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медучреждение Московской области в тот же день. Вред признан тяжким.Решение о возбуждении принято по материалам прокуратуры, следственные действия продолжаются.