В Саранске сыграли команды группы Н – сборные Колумбии и Японии. Японцы, игравшие большую часть встречи в большинстве, одержали победу со счетом 2:1.

В Саранске сыграли команды группы Н – сборные Колумбии и Японии. Японцы, игравшие большую часть встречи в большинстве, одержали победу со счетом 2:1.Первая же атака сборной Японии привела к голу. Юя Осако обыграл двух защитников сборной Колумбии и выскочил один на один с вратарем. Давид Оспина справился с первым ударом. Повторный удар Осако прервал рукой Карлос Санчес. Судья Дамир Скомина назначил пенальти и удалил колумбийца. Эта красная карточка стала первой на нынешнем чемпионате мира.Синдзи Кагава спокойно реализовал пенальти, и на 5 минуте японцы повели в счете. Но сборная Японии не извлекла выгод из своего численного преимущества. Колумбийцы овладели преимуществом и провели несколько опасных атак. На 39 минуте недалеко от линии штрафной упал Радамель Фалькао. Судья увидел нарушение правил и назначил штрафной. Хуан Кинтеро обвел стенку и пробил в угол. Вратарь Эйдзи Кавасима поймал мяч, когда тот пересек линию ворот. Это подтвердила система автоматического определения голов – 1:1. Так завершился первый тайм.Во втором тайме японцы овладели преимуществом и прижали сборную Колумбии к воротам. Не помог южноамериканцам и выход Хамеса Родригеса. Лучший бомбардир прошлого чемпионата мира начал встречу на скамейке запасных. Японские футболисты несколько раз опасно били по воротам. Колумбийцев выручал Оспина, один раз мяч угодил в лоб Дэйвисону Санчесу. Хироки Сакаи бил в упор, только подставленная нога Оскара Мурильо спасла сборную Колумбии. И все же численное преимущество было реализовано. На 73 минуте Кейсуке Хонда подал угловой, и Юя Осако с линии вратарской точно пробил головой.Колумбийцы проснулись и устремились отыгрываться. Хонда едва не помог соперникам, небрежно отдав мяч Карлосу Бакке. Хамес Родригес бил в упор, но на пути мяча встал Осако, пришедший на помощь обороне. Эта была последняя реальная возможность сравнять счет. Сборная Японии выиграла со счетом 2:1 и взяла реванш за поражение на чемпионате мира 2014.