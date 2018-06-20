Певец Вадим Казаченко собрал журналистов и обратился к народу. Музыкант решил объясниться и представить на суд общественности свое видение скандала с Ольгой Мартыновой.

Певец Вадим Казаченко собрал журналистов и обратился к народу. Музыкантрешил объясниться и представить на суд общественности свое видение скандала с Ольгой Мартыновой.Больше года артист не может уладить конфликт со своей второйженой Ольгой. Бывшие супруги через суд делят недостроенный дом вПодмосковье.Продюсер и новая возлюбленная Казаченко Ирина Амантиуверяет, что это имущество было приобретено за ее счет. Однако Мартыноване согласна с этим утверждением. По словам Ольги, средства напостройку загородного дома – это деньги, которые остались с продажи ееквартиры.Вадим заявляет, что Ольга провоцирует его на конфликт. Онанонимного источника Вадим узнал, что Андрей Ковалев, Анна Калашникова и КатяГордон собираются потребовать, чтобы Казаченко прошел психиатрическуюэкспертизу. "Мы абсолютно здоровы. Я готова в прямом эфире посадить Гордон,Ольгу Казаченко, Калашникову, Ковалева, себя и Вадима. Если вам не слабо, яготова проходить любую экспертизу, а дальше будем доказывать", – отметила Ирина.Также музыкант оправдался за конфликт в зале суда: Вадимвзял Ольгу за шею и толкнул. "Никакой драки не было, мелкая бытовая ссора, непреступление. Покушением на убийство это назвать нельзя. Обычная мелкая бытоваяссора, которая не может попасть под административное правонарушение", – заявиладвокат артиста Валерий Панасюк.Юрист также предоставил копии чеков, которые подтверждаютвыполнение певцом алиментных обязательств. Однако представитель Мартыновой АндрейКовалев опроверг эту информацию. По словам мужчины, вторая жена Казаченко неполучала денежных средств от музыканта.Артист однозначно не отвечает, считает ли он себя отцомребенка Ольги. "Что значит признать себя отцом? Я плачуалименты. Я находился в законном браке с этой женщиной. Любой суд назначил быменя отцом", – заявил Вадим.Первой решение о расторжении брака приняла Мартынова, однакопотом свое заявление она отозвала. В начале этого года Вадим сам решил оформитьразвод. Тем не менее по документам они все еще женаты. "Сейчас проблема втом, что Ольга нигде не прописана и на суде она сказала, что "живет в разныхместах". В связи с чем мировой суд передал наше дело по последнему ее местужительства. Я думаю, в течение месяца эта история будет закончена", – рассказаладвокат певца."Я сделал ошибку, что не подал тихо заявление о разводе.Надеялся, что она меня услышит. Получала деньги, банковские переводы иприезжала переспать время от времени и возвращалась к маме. В 2016-м году началвторой раз говорить с ней о разводе", – рассказал Казаченко изданию "СтарХит".