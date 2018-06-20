Организация USB Implementers Forum (USB-IF), в составе которой числятся Apple, Google и Microsoft, занялась выработкой нового стандарта, который позволит подключать экраны с поддержкой шрифта Брайля к различным устройствам с разными операционными системами.

Организация USB Implementers Forum (USB-IF), в составе которой числятся Apple, Google и Microsoft, занялась выработкой нового стандарта, который позволит подключать экраны с поддержкой шрифта Брайля к различным устройствам с разными операционными системами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.Цель инициативы — создать универсальный стандарт HID (Human Interface Device), благодаря которому слепые и слабовидящие пользователи смогут легко взаимодействоать с электроникой. Внедрение стандарта запланировано на 2019 год.HID упростит задачу брайлевских дисплеев к любому типу устройств. "Универсальный стандарт упростит производителям и разработчикам создание специального ПО и драйверов для каждой ОС, а пользователям позволит одинаково легко подключать дисплеи как к ПК, так и мобильным устройствам на платформах Windows, Mac и Android", — сообщили в Microsoft.Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире насчитывается более 285 миллионов человек с нарушением зрения. Из них 39 млн слепые, а 246 млн — слабовидящие. В связи с этим IT-компании стараются сделать так, чтобы незрячим людям было проще обращаться с электроникой.Apple, например, наделяет свои "операционки" функциями универсального доступа. Она стала первой фирмой, встроившей функцию чтения с экрана в ОС для "маков" и выпустила первый сенсорный смартфон, который могут использовать незрячие.∎Создан ИИ, задача которого — переспорить человека читайте такжеАлгоритмы социальной сети Facebook могут автоматически составить краткое текстовое описание картинки и зачитать его вслух, а Microsoft недавно пообещала инвестировать $25 миллионов в развитие технологических решений на базе искусственного интеллекта для помощи людям с ограниченными возможностями.