Футболист сборной Марокко Нордин Амрабат после проигранного матча сборной Португалии (0:1) остался недоволен работой судейской бригады во главе с Марком Гейгером. Игрок сообщил о том, что в перерыве игры арбитр даже попросил у Криштиану Роналду на память футболку.

Футболист сборной Марокко Нордин Амрабат после проигранного матча сборной Португалии (0:1) остался недоволен работой судейской бригады во главе с Марком Гейгером. Игрок сообщил о том, что в перерыве игры арбитр даже попросил у Криштиану Роналду на память футболку."Я не знаю, что за обычаи у этого судьи, но он был очень впечатлен Роналду, — сказал Амрабат, слова которого приводит Спорт24. Ru со ссылкой на Mirror. – Я слышал от защитника Португалии Пепе, что в перерыве матча арбитр попросил у Криштиану футболку на память. И такое происходит на чемпионате мира? Это же не цирк".Напомним, что после матча работой арбитра остался недоволен и главный тренер сборной Марокко Эрве Ремер. Наставник считает, что именно решение арбитра стало ключевым решением в поражении марокканцев.