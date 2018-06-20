Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного
общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал Dni.Ru ситуацию с уходом известных спортивных комментаторов с
телеканала. Он считает, что те стали жертвами подковерных игр.
Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного
общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал Dni.Ru ситуацию с уходом известных спортивных комментаторов с
телеканала. Он считает, что те стали жертвами "подковерных игр".
Манукян возмущен уходом с первой кнопки во время
ЧМ-2018 журналиста Василия Уткина и экс-наставника
российской сборной по футболу Леонида Слуцкого. Он даже создал
петицию на сайте Change.org
с призывом вернуть профессиональных комментаторов на Первый канал.
"Лично мне стыдно, Константин Львович, за то, что Вы
так и не научились работать с такими людьми, и Вам плевать на зрителей, которые
получили настоящее удовольствие от репортажей этих замечательных комментаторов.
Разбейтесь в лепешку, предложите любой контракт, но верните этих
профессионалов!", – написал эксперт в петиции. Высказал свое мнение о происходящем
Вадим Манукян и Dni.Ru.
"Я давно подозревал, что у Константина Эрнста плохо с
юмором. Но теперь стало еще очевиднее, что он допотопными методичками
пользуется в работе над вверенным ему каналом. Ну как можно было после первых
же прекрасно проведенных матчей расставаться с Уткиным и Слуцким? Это просто
позорище", – считает Манукян. По его мнению, нельзя разбрасываться профессионалами
"из-за шуток или несогласия с определенными политическими правилами, которые
очевидно навязывались комментаторам".
"Да, конечно, Слуцкий и Уткин сейчас правду не
расскажут о своем увольнении, но мы все прекрасно понимаем, что речь идет о
подковерных играх жертвами которых становятся настоящие профессионалы", –
заключил член экспертного совета при Госдуме по
развитию информационного общества и СМИ.
Напомним, что спортивный журналист
Василий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первым
каналом и призвал болельщиков не расспрашивать об обстоятельствах случившегося.
После этого важное заявление сделал и бывший главный тренер сборной России по
футболу Леонид Слуцкий. Он рассказал, что больше не будет комментировать
матчи ЧМ-2018 на Первом канале.