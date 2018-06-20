Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал Dni.Ru ситуацию с уходом известных спортивных комментаторов с телеканала. Он считает, что те стали жертвами подковерных игр.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационногообщества и СМИ Вадим Манукян прокомментировал Dni.Ru ситуацию с уходом известных спортивных комментаторов стелеканала. Он считает, что те стали жертвами "подковерных игр".Манукян возмущен уходом с первой кнопки во времяЧМ-2018 журналиста Василия Уткина и экс-наставникароссийской сборной по футболу Леонида Слуцкого. Он даже создалпетицию на сайте Change.orgс призывом вернуть профессиональных комментаторов на Первый канал."Лично мне стыдно, Константин Львович, за то, что Вытак и не научились работать с такими людьми, и Вам плевать на зрителей, которыеполучили настоящее удовольствие от репортажей этих замечательных комментаторов.Разбейтесь в лепешку, предложите любой контракт, но верните этихпрофессионалов!", – написал эксперт в петиции. Высказал свое мнение о происходящемВадим Манукян и Dni.Ru."Я давно подозревал, что у Константина Эрнста плохо сюмором. Но теперь стало еще очевиднее, что он допотопными методичкамипользуется в работе над вверенным ему каналом. Ну как можно было после первыхже прекрасно проведенных матчей расставаться с Уткиным и Слуцким? Это простопозорище", – считает Манукян. По его мнению, нельзя разбрасываться профессионалами"из-за шуток или несогласия с определенными политическими правилами, которыеочевидно навязывались комментаторам"."Да, конечно, Слуцкий и Уткин сейчас правду нерасскажут о своем увольнении, но мы все прекрасно понимаем, что речь идет оподковерных играх жертвами которых становятся настоящие профессионалы", –заключил член экспертного совета при Госдуме поразвитию информационного общества и СМИ.Напомним, что спортивный журналистВасилий Уткин без объяснения причин отказался от сотрудничества с Первымканалом и призвал болельщиков не расспрашивать об обстоятельствах случившегося.После этого важное заявление сделал и бывший главный тренер сборной России пофутболу Леонид Слуцкий. Он рассказал, что больше не будет комментироватьматчи ЧМ-2018 на Первом канале.