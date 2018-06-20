Маршрут поставок газа в Европу через территорию Белоруссии приобретает все бОльшее значение, заявил Владимир Путин заявил в Минске. Президент и другие члены российского руководства прилетели на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Последний раз он собирался год назад.

Маршрут поставок газа в Европу через территорию Белоруссии приобретает все бОльшее значение, заявил Владимир Путин заявил в Минске. Президент и другие члены российского руководства прилетели на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Последний раз он собирался год назад. Вопросов для обсуждения накопилось достаточно. Впрочем, тема футбола тоже оказалась в повестке.В такой важный день и президенты России и Белоруссии тоже начинают с футбола свой разговор об отношениях двух стран."Хорошая увертюра к началу питерской баталии. Будем надеяться, что все пройдет так, как российская сторона желает. И мы вас поддерживаем в этом плане", — сделал реверанс Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко.Как желает российская сторона, рассказали ключевые члены делегации. Они прильнут во время трансляции к экрану телеканала "Россия".- Сегодня будете болеть за футбол, смотреть на телеканале "Россия" трансляцию?"Ну, конечно, ну а как же! Удачи, удачи, удачи! Болеть будет вся страна, уверена в этом. И это для них большая поддержка, потому что стены помогают дома", — подчеркнула в ответ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Министр энергетики во время первого мачта вообще выступил в качестве предсказателя — его дочь опубликовала ролик со стадиона.- При счете 2:0 вы предсказали, что будет 5:0. Вот сейчас какой будет счет, на ваш взгляд?"Спорт непредсказуем, хотя мы все верим в нашу команду, уверены в том, что она выйдет из группы. И сегодняшний матч будет основным. Я думаю, что победа будет за сборной России", — от точного прогноза уклоняется министр российской энергетики Александр Новак.При подлете к Минску вся российская делегация могла увидеть в иллюминаторы огромную надпись на поле — год назад тракторы Минского завода вспахали 19 гектаров так, что получилось "Беларусь — страна мечты". Страна мечты — член Союзного государства с Россией, у двух государств было и есть немало совместных желаний, многое уже удалось.В только что подписанном совместном заявлении подтвержден общий настрой на укрепление расширение стратегического партнерства между Россией и Белоруссией. Россия и Белоруссия намерены проводить согласованную макроэкономическую, денежно-кредитную, валютную, ценовую, налоговую политику.Две страны проводят и согласованную внешнюю политику, что особенно важно в условиях крайне напряженной, как сказал Лавров, международной обстановки."Белорусские друзья вместе с нами недвусмысленно и твердо осудили ракетные удары, нанесенные Соединенными Штатами, Великобританией и Францией по сирийской территории в апреле этого года. Далеко не у всех членов мирового сообщества хватило самостоятельности, чтобы принципиально отреагировать на это грубейшее нарушение международного права", — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Впрочем, есть и вопросы, которые явно можно было бы решить, но особого движения нет.Уж сколько времени это обсуждается, но между Россией и Белоруссией по-прежнему действует роуминг. Приезжая, к примеру, в Минск граждане России будут платить за каждую минуту разговора по 10 рублей, смс — 20 рублей. А интернет-роуминг еще дороже.То и дело возникают и нюансы вокруг поставках сельхозпродукции. То, что сегодня говорил Лукашенко, и то, как говорил, подчеркивает, насколько вопрос чувствительный."На душу населения России поставляет в Белоруссию сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Это интересный факт. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного, намного больше!" – заинтриговал собравшихся в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко."Союзное государство Белоруссии и России в экономическом плане развивается? Или стоит на месте? Или откатывается назад? – зада несколько вопросов министр экономического развития Максим Орешкин. — Ну, если просто посмотреть на показатели товарооборота, то они растут больше 20% год от года"."При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов. В конце следующего года состоится запуск первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, а в 2020 году — второго", — добавляет Владимир Путин."Два с половиной гигаватта будут работать на экономику Беларуси", — отметил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.Существенным фактором для белорусской экономики является транзит российского газа: в обновление газотранспортной системы страны Россия вложит 3,5 миллиарда долларов."Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов в частности газа, их прямо скажем неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение", — подчеркивает глава российского государства Владимир Путин.В Белоруссии появятся и новые подземные газовые хранилища.