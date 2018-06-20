Открытая на время чемпионата мира по футболу фан-зона в Москве собрала аншлаг во время игры российской команды против Египта. После того, как площадка заполнилась до отказа, она была закрыта.

Открытая на время чемпионата мира по футболу фан-зона в Москве собрала аншлаг во время игры российской команды против Египта. После того, как площадка заполнилась до отказа, она была закрыта.Тем не менее, это не остановило не попавших внутрь фанатов, и они стали штурмовать фан-зону, сообщает Спорт24.Ru. Особо предприимчивые стали перелезать через высокое заграждение, несмотря на небезопасность этой задумки.Болельщики штурмом берут фан-зону. Мест больше нет, людей не пускают — наши не сдаются и лезут через забор! pic.twitter.com/wbP1GJOWj9— SPORT24.ru (@sport24_ru) 19 июня 2018 г.Напомним, что сборная России проводит вторую встречу группового раунда против Египта в Санкт-Петербурге. По итогам первого тайма зафиксирована ничья – 0:0.