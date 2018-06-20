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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-c-proverkoj-v-lagerya.html" target="_blank">C проверкой в лагеря</a> - Проверили детский отдых на качество. Сегодня депутаты городского совета вместе с мэром Ольгой Деевой навестили два загородных лагеря - Дружбу и Икар. Сейчас в каждом из них проживает по 350 воспитанников. Ежегодно на организацию детского отдыха, в том числе на ремонт лагерей, из городского бюджета выделяются немалые средства. В каких же условиях и с каким настроением отдыхают дети? Узнала Татьяна Данилова.