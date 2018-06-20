Интернет пестрит сообщениями о том, что мы теряем Диму Билана. Чем можно помочь любимому артисту – узнали Dni.Ru.

Интернет пестрит сообщениями отом, что мы теряем Диму Билана. Чем можно помочь любимому артисту – узнали Dni.Ru."КартыТаро показывают, что он нас не покинет, за это можно не переживать. Онпролечится и встанет на ноги, продолжит радовать нас своими хитами. ЗдоровьеБилана серьезно подорвано. Он живет на эмоциях, на "звенящем нерве". Дименеобходимо сдерживать себя и помнить, что все имеет свой ресурс", – рассказала Dni.RuГадалка успокоила, сказав, что не видит летального исхода, однако состояниеБилана действительно оставляет желать лучшего. "Диагноз не один, их целый букет, причем болеетартист с юности. Богатырским здоровьем он никогда не отличался. Проблемы спищеварением, гастроинтерология – с детства, а проблемы легкими былиприобретены позже. Также вижу проблемы с позвоночником и с нервной системой", – отметила она.По словам Абравитовой, Диме нужно изменить образжизни, в частности график работы и питание, стараться не позволять себе лишнего.Полезно будет пересмотреть и отношение ко многим вредным привычкам. Чтобыдальше заниматься творчеством и жить полноценно, певцу придется умерить свойпыл и, хотя бы, соблюдать те предписания врачей. Только тогда качество жизни улучшится.Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Димы Билана. они заметили, что певец сильно осунулся. А не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил воспаление легких. Однако это не единственная болезнь, которая подрывает здоровье Билана, уверены фанаты.