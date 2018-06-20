Этимология слова пополамщик рисует в воображении скаредного брюзгу, который не расстается с калькулятором даже во сне и, прищурившись, расчетливо заглядывает даме в кошелек. Подогревают фантазию многочисленные форумы, где женщины изобличают таких мужчин и приводят личные примеры из собственного неудачного опыта, сравнивая их с альфонсами. Сами же представители сильного пола пытаются обороняться, обвиняя женщин в предвзятом к ним отношении, основанном на корысти и меркантилизме.

Этимология слова "пополамщик"рисует в воображении скаредного брюзгу, который не расстается с калькуляторомдаже во сне и, прищурившись, расчетливо заглядывает даме в кошелек. Подогреваютфантазию многочисленные форумы, где женщины изобличают таких мужчин и приводятличные примеры из собственного неудачного опыта, сравнивая их с альфонсами.Сами же представители сильного пола пытаются обороняться, обвиняя женщин впредвзятом к ним отношении, основанном на корысти и меркантилизме.О том, кто такие "пополамщики" и какузнать их в общей массе, Dni.ruпоговорили с преподавателем психологии отношений, блогером Милой Левчук.По словам эксперта, такогочеловека лучше всего распознать до начала серьезных отношений, и уж тем более,до брака. "Пополамщик в первую же встречу предложит разделить поровну счет вресторане, – рассказывает блогер. – Цветы на первом свидании девушка тоже врядли увидит, так как его позиция – зачем тратиться на букет, если заранеенеизвестно, будет ли у нас секс? В словах такого мужчины периодическипроскальзывают обвинительные нотки в адрес всего женского пола. Он любитразглагольствовать о дамской меркантильности, подчеркивая, что от сильнойполовины человечества барышням нужны только деньги. Представитель этой кастынепременно проявит себя в подобном свете".В дальнейшем пополамщик будетобесценивать вклад своей партнерши в их отношения, подчеркивая, что ее усилия вбытовом смысле ничего не стоят. Женщина столкнется с его мнением, что все делапо дому может выполнить техника – стиральная и посудомоечная машина,мультиварка, микроволновая печь и пылесос, для поддержания порядка ему дешевленанять домработницу, а свою интимную жизнь он легко может организоватьпосредством эскорт-услуг. Мила Левчук отмечает, что высказывания на тему "почемуя должен тебя содержать?", будут нередки. "Пополамщики ведут раздельный бюджетсо своей партнершей, при котором каждый платит за себя. Полное распределениевсех трат на две части проявляется до мелочей, вплоть до покупки туалетнойбумаги. Мужчина уверен – каждый должен внести свою часть в бюджет, и не важно,что зарплата женщины при этом может быть 100 тысяч рублей, а его всего 20. Послеработы он предпочитает отдыхать, в то время, как его половина заступает вовторую смену на кухне. Домашние обязанности делить пополам он не собирается", -говорит она.Хуже всего приходится женепополамщика, когда ее финансовое положение кардинально меняется по причинесмены работы, болезни или декретного отпуска. Подобная ситуация ставит ее врамки постоянной просительницы, она занимает в долг у собственного мужа насамое необходимое, включая средства личной гигиены. Впоследствии, она должна будетвернуть ему все до копейки. Эксперт подчеркивает, что к декретному отпуску стаким мужем необходимо готовиться заранее, делать накопления, иначе он можетобернуться для женщины катастрофой, ведь пополамщик убежден – детиисключительно инициатива жены, а значит и ее проблема.Важно отметить, что общий бюджетне является критерием, чтобы записать любого мужчину в пополамщики. "Пополамщикомсчитается муж, который участвует в семейном бюджете в меньшей степени, либо непринимает на себя ответственность за него в случае объективного форс-мажора, -утверждает Мила Левчук. – Вместо того, чтобы принять все заботы по обеспечениюсемьи на себя, он обязательно начнет упрекать свою половину в недостатке финансов,непременно урежет ее в расходах, а то и вовсе лишит денег. Такой человекобязательно подсчитает все до копейки и запишет женщине в долг".Мужчину также не стоит относить ккатегории пополамщиков, если он вдруг стал проявлять подобные качества спустянесколько лет брака. По всей вероятности, он был вполне неплохим супругом, ноженщина своим неправильным поведением подтолкнула его к неприятным действиям. "Скореевсего, жена не обсуждала совместный быт с мужем, и не уточняла, каким онахотела бы видеть его в семейной жизни. Мужчина, как правило, проверяет границывседозволенности, анализируя, насколько он может обнаглеть. Можно ли ему позжевозвращаться домой, приносить меньше денег, не работать, оказывать знакивнимания другим женщинам, оскорблять жену и вести себя недостойно. Женщина,которая молча принимает эти ситуации и соглашается с ними, имеет шанс черезнесколько лет получить мужа пополамщика" – говорит Мила Левчук.Вступать ли в длительныеотношения с пополамщиком, если вдруг любовь, решать каждой женщинесамостоятельно. Возможно, кому-то его черты не покажутся чересчур неприятнымиили неприемлемыми. Однако не стоит забывать, что жизненные обстоятельствапеременчивы, и в трудные времена такой мужчина будет думать, прежде всего, осебе.