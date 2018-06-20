18 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Ивановой из Тюменской области. У девочки врожденный порок сердца - большой дефект междпредсердной перегородки. Вике необходима операция.

18 июня на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Вики Ивановой из Тюменской области. У девочки врожденный порок сердца – большой дефект междпредсердной перегородки. Вике необходима операция: ее сердце уже работает с серьезной перегрузкой, если не закрыть дефект в ближайшее время, девочке грозят тяжелые осложнения. Но операция платная, без нашей помощи родителям Вики ее не оплатить.Рады сообщить: вся необходимая сумма (396 014 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru собрали 454 570 руб. Всего собрано 454 570 руб. Госпитализация в июле 2018 года.Родители Вики благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".