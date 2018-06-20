Если атомные авианосцы флота США зайдут в Балтийское море, то шансов в бою против российских ВМС у них нет. Эта акватория слишком маленькая для крупных, неповоротливых плавучих аэродромов. Поэтому они будут быстро уничтожены боевыми кораблями, береговыми ракетными комплексами Бал и Бастион, а их авиацию перехватят зенитные ракетными системы С-400 Триумф.

Если атомные авианосцы флота США зайдут в Балтийское море, то шансов в бою против российских ВМС у них нет. Эта акватория слишком маленькая для крупных, неповоротливых "плавучих аэродромов". Поэтому они будут быстро уничтожены боевыми кораблями, береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", а их авиацию перехватят зенитные ракетными системы С-400 "Триумф", уверены эксперты американского издания The National Interest.Правда, так называемые эксперты почему-то не пояснили, зачем авианосной ударной группе ВМС США вообще входить в действительно небольшое море. Особенно, когда рядом находится Европа, где страны-союзники по блоку НАТО готовы предоставить полноценные сухопутные аэродромы и снабдить всем необходимым: от топлива и боеприпасов до пищи и медикаментов.Более того, сегодня на территории Европы постоянно находятся сразу несколько крупных соединений ВВС США. Например, на авиабазе "Шпангдалем" в Германии расположилось 52 истребительное крыло, а на "Рамштайне" – 87 транспортное. Также эскадрильи американских ударных, разведывательных самолетов и беспилотников есть в Великобритании и Италии.