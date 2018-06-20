Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро огласил стартовый состав на матч против команды Ирана. С первых минут на поле выйдет вратарь красной фурии Давид Де Хеа, участие которого ставилось под сомнение из-за неудачной игры в матче первого тура против Португалии.

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро огласил стартовый состав на матч против команды Ирана. С первых минут на поле выйдет вратарь "красной фурии" Давид Де Хеа, участие которого ставилось под сомнение из-за неудачной игры в матче первого тура против Португалии.Таким образом, стартовый состав Испании выглядит следующим образом: вратарь Де Хеа, защитники Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, полузащитники Иньеста, Лукас Васкес, Иско, Давид Сильва и нападающий Диего Коста.Также стал известен и состав иранской сборной: вратарь Беиранванд, защитники Резаян, Хоссеини, Пуралиганджи, Хаджасафи, полузащитники Эбраими, Эззатоллахи, Амирии Тареми, а также нападающие Азмун и Ансарифард.Напомним, что в первом туре Испания сыграла вничью с Португалией (3:3), а лидирующий в группе "В" Иран одержал победу над Марокко со счетом 1:0.