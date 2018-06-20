В Казани состоялся матч второго тура чемпионата мира между командами группы В – Испанией и Ираном. Европейская команда смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу Диего Косты.

В Казани состоялся матч второго тура чемпионата мира между командами группы "В" – Испанией и Ираном. Европейская команда смогла одержать минимальную победу со счетом 1:0 благодаря единственному голу Диего Косты.Первый тайм команды провели в упорной борьбе в центре поля. Несмотря на большое территориальное преимущество, подопечные Фернандо Йерро не смогли извлечь из него дивиденов. На перерыв команды ушли при ничейном счете 0:0.Однако стоило начаться второму тайму, как соперники стали создавать один опасный момент за другим. После одного их таких обменов колкостями, счет и был открыт. Испанский полузащитник Давид Сильва сместился с правого фланга в центр и отдал пас в штрафную Диего Косте, который развернулся и благодаря серии рикошетом смог-таки поразить ворота иранцев – 1:0.Более, того сразу после того, как "красная фурия" открыла счет в поединке, они моментально могли удвоить свое преимущество, но этому помешал голкипер сборной Ирана Алиреза Беиранванд. В одном из моментов он дважды спас свои ворота: после дальнего удара и уже лежа на газоне, успев выбить мяч за пределы поля.Иранцы понеслись отыгрываться и справедливости ради стоит отметить, что на фоне именитых испанцев футболисты с Востока смотрелись не менее остро. В середине второго тайма они смогли забить ответный гол, но сначала боковой арбитр зафиксировал офсайд, а затем и видеоассистент это подтвердил.До конца матча подопечные Карлуша Кейруша продолжили прессинговать испанских футболистов. На 83-й минуте фланговый полузащитник Ирана прокинул мяч между ног Жерару Пике, после чего навесил в центр штрафной, где Амири в упор бил по воротам Давида Де Хеа, но удар пришелся выше створа.Сравнять счет иранцам так и не удалось, и матч закончился победой Испании со счетом 1:0. Пиренейцы после двух туров набрали четыре очка и сравнялись по этому показателю с Португалией. У Ирана три балла, марокканцы замыкают таблицу группы, имея в своем активе ноль очков.В заключительном туре группы "В" испанцы сыграют с Марокко, а Иран – с Португалией. Игры пройдут 25 июня.