В Санкт-Петербурге маршрутный автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Жертвами ДТП стали три человека: погибли водитель одной из машин и двое детей. Шесть пассажиров общественного транспорта получили травмы.

В Санкт-Петербурге маршрутный автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Жертвами ДТП стали три человека: погибли водитель одной из машин и двое детей, сообщает агентство ТАСС. Шесть пассажиров общественного транспорта получили травмы.В местной администрации уточнили, что маршрутка ехала от Балтийского вокзала до города Ломоносова через Петродворец. Кроме того, в это время шел сильный дождь. Автомобилисты жаловались на плохую видимость и мокрую дорогу.