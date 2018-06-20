Депутаты Госдумы, представляющие партию Единая Россия, обсудят предстоящую пенсионную реформу с широкими слоями населения в рамках региональной недели. На встречах также будут присутствовать члены общественных организаций, представители местных заксобраний, а также секретари первичных отделений ЕР, сообщил на заседании Президиума Генерального совета партии секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Депутаты Госдумы, представляющие партию "Единая Россия", обсудят предстоящую пенсионную реформу с широкими слоями населения в рамках региональной недели. На встречах также будут присутствовать члены общественных организаций, представители местных заксобраний, а также секретари первичных отделений "ЕР", сообщил на заседании Президиума Генерального совета партии секретарь Генсовета Андрей Турчак.По его словам, в пятницу, 22 июня, на партплощадке состоитсявстреча фракции единороссов в нижней палате парламента с членами социальногоблока правительства. Кроме того, в мероприятии примут участие законодатели изСовета Федерации.Секретарь Генсовета "Единой России" отметил, что партиязапускает широкое обсуждение пенсионной реформы, которая ранее была предложенакабинетом министров. "Мы должны его провести максимально широко, и в этойчасти мы рассчитываем на активное участие всех наших коллег-однопартийцев", -сказал он.Кроме того, изменения в пенсионной системе обсудят 28 июняна заседании Совета руководителей фракций. Как отметил Турчак, на мероприятиебудут приглашены секретари региональных отделений, главы местных парламентов ифракций. "И таким широким кругом обсудить те предложения, которые нашидепутаты в ходе региональной недели получат непосредственно с мест", – добавилединоросс.Напомним, ранее в ходе заседания правительства былообъявлено о предстоящей пенсионной реформе, которая предполагает повышениевозраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Изменениябудут производиться пошагово, начиная со следующего года.