Лидер преступного сообщества Аслан Гагиев, на счету которого больше сорока убийств, экстрадирован из Австрии в Россию. Почему выдачи беглого гангстера добивались целых три года и куда предводителя жестокой банды увезли прямо с борта самолёта?

Лидер преступного сообщества Аслан Гагиев, на счету которого больше сорока убийств, экстрадирован из Австрии в Россию. Почему выдачи беглого гангстера добивались целых три года и куда предводителя жестокой банды увезли прямо с борта самолёта?Борт приземлился по расписанию, Аслана Гагиева в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН России доставляли регулярным рейсом. Заранее у ВИП-терминала аэропорта Шереметьево стояли специальные автомобили: автозак Федеральной службы исполнения наказаний и микроавтобус спецслужб. По периметру дежурили оперативники в штатском, меры безопасности были усилены. За несколько минут до посадки самолета машины въехали на закрытую территорию и, вероятнее всего, забрали Гагиева прямо у трапа.После того как самолёт, следовавший из Австрии, приземлился в Москве, можно сказать с уверенностью: особо опасный преступник Аслан Гагиев вылечился и готов понести наказание.Более двух лет откладывалась экстрадиция в Россию криминального авторитета по прозвищу Джако: то необходимо было дождаться решения Верховного суда Австрии, то по причине болезни Гагиева. "Киллер номер один в России", как его ещё называют, утверждал, что якобы страдает аэрофобией, перелёт, мол, не выдержало бы сердце. Однако врачи доказали, что это отговорки.Австрийской стороне были предоставлены дополнительные сведения и материалы в связи с многочисленными жалобами стороны защиты, в том числе на наличие у него "аэрофобии". Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Австрийской Республики в июне 2018 года удалось добиться решения о его выдаче.Аслана Гагиева обвиняют в организации десятков убийств высокопоставленных силовиков, крупных чиновников, известных бизнесменов. Банда его головорезов действовала с 2003 по 2013 годы."В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек. Все убийства носили заказной характер. К настоящему времени 23 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе двое к пожизненному лишению свободы. Под стражей остаются 13 человек, семь человек объявлены в международный розыск", — говорится в заявлении Следственного комитета.Известно, что Гагиев нередко и сам принимал участие в устранении неугодных. Среди жертв его банды— мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.Часть сообщников были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Аслану Гагиеву удалось скрыться, он был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года на основании запроса МВД по Республике Северная Осетия — Алания, в январе 2015 года задержан в Австрии.Пока Гагиев скрывался за границей, участники группировки откровенничали с следователями и журналистами."Мы надели маски, перчатки и поехали в эту сторону. Нас начала догонять "Мазда", и когда она совершала манёвр обгона, в этот момент я и Естаев открыли огонь".Долгое время от расплаты преступников берегли покровители из числа силовиков, большинство из них сейчас под следствием. Сбежать удалось единицам, например, сотруднику прокуратуры Мурату Габееву, которого сообщники называли Муркой.Скрывается ли Габеев за границей или убит как нежелательный свидетель, пока вопрос. Аслан же Гагиев в России решением суда заочно заключён под стражу. Наверняка, прямо из аэропорта обвиняемого сначала доставят на допрос в Следственный комитет, а затем — в камеру следственного изолятора.Не исключено, что во время этого маршрута он расскажет о своём чудесном исцелении, а может быть, заявит о своей новой фобии — боязни замкнутых пространств.