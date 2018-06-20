Сборная Португалии со счетом 1:0 выиграла у команды Марокко и возглавила таблицу в группе В. При этом матч прошел при значительном преимуществе марокканцев.

Сборная Португалии со счетом 1:0 выиграла у команды Марокко и возглавила таблицу в группе В. При этом матч прошел при значительном преимуществе марокканцев.Главный тренер чемпионов Европы Фернанду Сантуш признал, что у португальцев получалось далеко не все. "10-15 минут – и у нас опять стало не хватать воздуха в легких. Марокко оказывал очень сильное давление на нас, было очень тяжело. Матч получился очень похожим на тот, что был против Испании. Нам не хватало динамики. Но все сложилось удачно", — цитирует тренера сборной Португалии "Спорт-Экспресс".Судьбу матча решил единственный гол Криштиану Роналду. Фернанду Сантуш поблагодарил своего лидера, сравнив его с португальским национальным напитком. "Нельзя не отметить Криштиану. Он становится все старше, но забивает все чаще. Он как хороший портвейн, который с возрастом только улучшает свои качества. Он прекрасно чувствует свои возможности, знает, как над собой работать".Тренер сборной Португалии считает, что судьба его команды решится в третьем туре в матче с иранцами. "Мы победили, но пока рано рассуждать о наших шансах в плей-офф. Групповой турнир – это всегда серьезное испытание, и впереди матч с Ираном. Пока он не прошел, я не буду рассуждать, с кем нам лучше играть – с Уругваем или с Россией".