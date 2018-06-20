Об этом сообщают на сайте рейтингового агентства

Об этом сообщают на сайте рейтингового агентстваFitch Ratings изменило прогноз по рейтингам Костромской области со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило рейтинги на уровне «B+», сообщается на сайте рейтингового агентстваFitch Ratings изменило со «Стабильного» на «Позитивный» прогноз Костромской области по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте и подтвердило «B+». Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте на уровне «B».Согласно анализу, проведенному агентством, изменение прогноза по рейтингам отражает улучшение бюджетных показателей Костромской области и ослабление давления в связи с увеличением поддержки из федерации.Особо отмечена возможность Костромской области экономить на процентных расходах за счет увеличения доли бюджетных кредитов под низкую процентную ставку в ее долговом портфеле и снижения процентных ставок по рыночным заимствованиям.Fitch прогнозирует, что Костромская область будет иметь небольшой дефицит бюджета на уровне 2%-4% от всех доходов в среднесрочной перспективе, что представляет собой существенное улучшение в сравнении с дефицитом 2013-2016 гг. – на уровне 10%-18%.Эксперты подчеркивают, что регион нацелен на сдерживание дефицита в соответствии с требованиями Министерства финансов и даже планирует бюджеты с профицитом в 2018-2020 гг.В 2017 г. бюджетные показатели Костромской области улучшились – операционная маржа восстановилась с 4% в 2016 г. до 13%, и дефицит сократился за год с 14,5% до 4%. Высокие показатели подкрепились ростом налоговых поступлений на 9%. Кроме того, администрация Костромской области применила ряд мер по сокращению затрат и снизила операционные расходы на 1%, при этом капитальные расходы были сохранены на уровне – в 11,6%.«Мы изменили тренд по долгу со «стабильного» на «позитивный» ввиду пересмотренного прогноза администрации, и, отражая наши новые ожидания о замедлении роста долга Костромской области ввиду сокращения дефицита», - сообщается на сайте рейтингового агентства.Кроме того, в первом квартале 2018 г. Костромская область существенно снизила давление рефинансирования путем рефинансирования всех краткосрочных заимствований пятилетними банковскими кредитами. Также регион принял участие в федеральной программе реструктуризации долга, в результате сроки погашения по бюджетным кредитам были продлены до 2024 г.