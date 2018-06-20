Китайский производитель электроники Meizu анонсировал скорый старт продаж на российском рынке двух смартфонов из линейки Meizu 15. Релиз новинок приурочен к 15-летнему юбилею компании.

Китайский производитель электроники Meizu анонсировал скорый старт продаж на российском рынке двух смартфонов из линейки Meizu 15. Релиз новинок приурочен к 15-летнему юбилею компании.В оба устройства — Meizu 15 и Meizu 15 Lite — установлены 5,46-дюймовые дисплеи с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD, батареи емкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Также в наличии 3,5-мм аудиовход для наушников и сканер отпечатков пальцев. "Фронталки" у обоих новинок одинаковые: 20-мп модуль Sony IMX 376 (f/2.0).Meizu 15 располагает 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, графическим чипом Adreno 512, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Камер у этого смартфона две: 12-мегапиксельная + 20-мп (f/1.8 + f/2.0) с поддержкой оптической стабилизации изображения и 3-кратного оптического зума.Meizu 15 Lite — самая доступная в серии модель. Она оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 626 с графикой Adreno 506, 4 ГБ "оперативки" и флеш-накопителем объемом 32 ГБ. Вместо второй SIM-карты можно установить microSD-карту. Lite-версия Meizu 15 оснащена одним 12-мп сенсором Sony IMX 362 f/1.9.Предзаказы на ограниченную серию Meizu 15 в белом керамическом корпусе уже открыты — смартфон с 64 ГБ памяти продается за 34 990 рублей. Также доступны черная и синяя расцветки. Старт поставок — в начале июля.∎Meizu 15: китайская фирма выпустила "юбилейные" смартфоны читайте такжеMeizu 15 Lite с 32 ГБ памяти обойдется в 21 990 рублей. На выбор два цвета — черный и красный.