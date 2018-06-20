После матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1) футбольная конфедерация пятикратных чемпионов мира (CBF) обратилась к международной федерации (ФИФА) с претензией, что в игре не в полной мере использовалась система видеоповтора.

После матча чемпионата мира между сборными Бразилии и Швейцарии (1:1) футбольная конфедерация пятикратных чемпионов мира (CBF) обратилась к международной федерации (ФИФА) с претензией, что в игре не в полной мере использовалась система видеоповтора.По мнению чиновников CBF, судейская бригада из Мексики, обслуживающая игру, как минимум дважды не прибегла к использованию системы ВАР, сообщает "Спорт-экспресс". Бразильская сторона уверена, что эти решения повлияли на итоговый результат матча.В CBF считают, что в эпизоде с голевой атакой швейцарцев полузащитник европейцев Стивен Цуберруками толкал в спину защитника сборной Бразилии Миранду, не позволив ему доиграть эпизод. А за фол на Габриэле Жезусе в пределах штрафной судьи должны были назначать 11-метровый штрафной.CBF на своем официальном сайте опубликовала обращение к ФИФА с призывом разъяснить действия видеоассистентов арбитра (ВАР) во время матча со швейцарцами. Бразильцы считают, что бригадой арбитров во главе с Сесаром Рамосом Паласуэлосом допустила результативные ошибки.