Защита криминального авторитета Аслана Гагиева всячески сопротивлялась его экстрадиции в Россию: она направила австрийским правоохранительным органам многочисленные жалобы и даже заявила, что у Гагиева аэрофобия. То есть он боится высоты.

Защита криминального авторитета Аслана Гагиева всячески сопротивлялась его экстрадиции в Россию. Она направила австрийским правоохранительным органам многочисленные жалобы и даже заявила, что у Гагиева аэрофобия. То есть он боится высоты, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Главной прокуратуры РФ.Аэрофобию авторитет, конечно, симулировал. О чем говорят дополнительные материалы, предоставленные Россией австрийской стороне. Сегодня Гагиева привезли из Вены в Москву.Следствие считает, что в 2004 году "главарь киллеров" создал целую преступную группировку, которая состояла из 50 бандитов. В общей сложности они убили 60 человек. Среди жертв - чиновники, полицейские и бизнесмены. Самым громким делом стало покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.В 2015 году Гагиев был арестован в Австрии, где пытался получить статус беженца.Как сообщает Следственный комитет РФ, к настоящему времени экстрадиция завершена, Гагиев заключен в России под стражу.