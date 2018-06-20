Победительница реалити-шоу Холостяк Дарья Клюкина отдохнула в эко-отеле. Оттуда привлекательная брюнетка выложила фотографии, на которых запечатлена принимающей ванну с хвоей.

Победительница реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина отдохнула в эко-отеле. Оттуда привлекательная брюнетка выложила фотографии, на которых запечатлена принимающей ванну с хвоей.После участия и победы в шестом сезоне самого романтичного шоу на отечественном телевидении – "Холостяк" – аккаунт Дарьи Клюкиной в социальной сети Instagram стал популярнее в разы. Теперь на ее страничку подписано более двух миллионов человек. В Stories Клюкина поделилась с поклонниками свежими видео и фото. Так, Дарья выложила ролики из эко-отеля, где недавно отдохнула в компании близких.Клюкина встретилась с ламами, лошадьми и другими животными, а также воспользовалась несколькими целебными процедурами. В частности, окунулась в воду с хвоей. Дарья опубликовала фотографии, на которых запечатлена лежащей в ванне. Однако все интимные места целомудренно прикрыты веточками. Отметим, на лице красавицы нет и грамма макияжа.Судя по последующим кадрам, очевидно, что самого "холостяка", за сердце которого и боролась Дарья Клюкина, популярного рэп-исполнителя Егора Крида, рядом не наблюдалось. Многочисленные поклонники телепроекта сделали вывод, что романтические отношения между Клюкиной и Кридом остались лишь в рамках шоу. После его окончания дороги Дарьи и Егора разошлись.А недавно рэпер и вовсе жестко подшутил над девушкой. Напомним, в эфире программы "Вечерний Ургант", куда пришел вместе с певцом Тимати, Егор Крид весьма неоднозначно отреагировал на реплику ведущего о том, что Дарья Клюкина уже участвовала в шоу "Холостяк". "Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет", – ляпнул Крид.