Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в 2018 году.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который изменит порядок расчета налога на имущество граждан и замедлит темпы роста налоговых платежей для жителей 28 российских регионов уже в 2018 году.Как передает РИА Новости, в документе, который был представлен на рассмотрение нижней палатой группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости.Теперь она не может увеличиваться более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом​.Как пояснил член бюджетного комитета ГД Владислав Резник, появление этого законопроекта связано с резким увеличением налоговой нагрузки на россиян из-за существенного роста кадастровой стоимости объектов недвижимости.Ранее президент России Владимир Путин сообщил общественности, что налог на имущество должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную.