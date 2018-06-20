Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект, который приравнивает один день, проведенный арестованным гражданином в следственном изоляторе, к полутора дням нахождения в колонии. В настоящее время для фигурантов уголовных дел срок, проведенный под арестом, засчитывается день за день.
Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект, который приравнивает один день, проведенный арестованным гражданином в следственном изоляторе, к полутора дням нахождения в колонии. В настоящее время для фигурантов уголовных дел срок, проведенный под арестом, засчитывается день за день.
Эту поправку в Уголовный кодекс в полной
мере можно отнести к документам – рекордсменам по срокам рассмотрения, законопроект ожидал принятия около 10
лет. На этот факт в ходе обсуждения обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
По его словам, в седьмом созыве нижней палаты парламента депутаты занимаются
анализом и разбором проектов законов, внесенных еще предыдущими думскими составами.
"Часть из них абсолютно ожидаема обществом, – сказал председатель Госдумы.
– Коллеги, завтра мы с вами возможно завершим рассмотрение данного
законопроекта".
Отметим, что согласно принятым поправкам, один день,
проведенный арестантом в СИЗО, будет приравниваться к полутора дням нахождения в
воспитательной или колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. В
то же время, для осужденных на отбывание срока в тюрьмах, колониях особого и
строгого режима остается в силе правило "день за день", который пока
действует и для других категорий заключенных.
Как добавил представлявший документ глава думского комитета
по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, не
предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда
для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертной
казни. В целом, "принятие поправок должно послужить гуманизации
уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости, – отметил
парламентарий.
Отметим, что в соответствии с Конституцией принятая поправка
будет иметь обратную силу. На практике это будет означать, что для тех лиц,
которые сегодня находятся в местах лишения свободы, будет производиться перерасчет
срока наказания. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется
рассмотреть завтра.