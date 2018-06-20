Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект, который приравнивает один день, проведенный арестованным гражданином в следственном изоляторе, к полутора дням нахождения в колонии. В настоящее время для фигурантов уголовных дел срок, проведенный под арестом, засчитывается день за день.

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении законопроект, который приравнивает один день, проведенный арестованным гражданином в следственном изоляторе, к полутора дням нахождения в колонии. В настоящее время для фигурантов уголовных дел срок, проведенный под арестом, засчитывается день за день.Эту поправку в Уголовный кодекс в полноймере можно отнести к документам – рекордсменам по срокам рассмотрения, законопроект ожидал принятия около 10лет. На этот факт в ходе обсуждения обратил внимание спикер Госдумы ВячеславВолодин.По его словам, в седьмом созыве нижней палаты парламента депутаты занимаютсяанализом и разбором проектов законов, внесенных еще предыдущими думскими составами."Часть из них абсолютно ожидаема обществом, – сказал председатель Госдумы.– Коллеги, завтра мы с вами возможно завершим рассмотрение данногозаконопроекта".Отметим, что согласно принятым поправкам, один день,проведенный арестантом в СИЗО, будет приравниваться к полутора дням нахождения ввоспитательной или колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. Вто же время, для осужденных на отбывание срока в тюрьмах, колониях особого истрогого режима остается в силе правило "день за день", который покадействует и для других категорий заключенных.Как добавил представлявший документ глава думского комитетапо госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, непредусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до судадля террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных к смертнойказни. В целом, "принятие поправок должно послужить гуманизацииуголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости, – отметилпарламентарий.Отметим, что в соответствии с Конституцией принятая поправкабудет иметь обратную силу. На практике это будет означать, что для тех лиц,которые сегодня находятся в местах лишения свободы, будет производиться перерасчетсрока наказания. В третьем, окончательном чтении законопроект планируетсярассмотреть завтра.