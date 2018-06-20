Певец валяется без трусов и не подпускает врачей. При этом пьющим себе не признает.

Певец валяется без трусов и не подпускает врачей. При этом пьющим себе не признает.Телеведущая Дана Борисова не оставляет надежды помочь избавиться от тяжелой алкогольной зависимости певцу Евгению Осину. "Я увидел съемку, где он валяются на полу без трусов, – рассказала Борисова в интервью Dni.Ru. – Думал, что это старая запись и решила навестить Женю. Он открыл мне дверь только потому, что знает. Но охранник в подъезде уверяет, что Осин уже много дней не выходит на улице.""В 10 утра Женя уже лыка не вязал, – ужасается Борисова. – Я предложила ему поехать в монастырь, где алкоголикам оказывают помощь посредством трудотерапии. Но Женя отказался, закричал, что он не алкаш, что это продажные журналисты его в пьяницы записывают. Еще у него есть навязчивая идея – он звал меня поехать в Питер, чтобы заработать денег – мол, там его ждет продюсер с контрактом"."Сейчас же денег у него нет вообще, – заверяет Дана. – В конце декабря прошлого года он продал гараж за 3 миллиона, 1 из которых потратил на покупку мотоцикла, а куда дел еще 2 – вспомнить не может. Кстати, этот мотоцикл стал причиной несчастья – Осин упал с него и сломал руку. Но к врачам вовремя не обратился. В итоге сегодня с рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и на начать".Напомним, что Осина уже отправляли на реабилитацию в Таиланд, где лечилась сама Дана Борисова. Однако он не проявил стойкости и сбежал в первые же дни. После он несколько раз появлялся на различных шоу, из которых стало ясно, что артист продолжает запойно пить.