Генеральный директор Tesla Илон Маск обвинил одного из своих сотрудников в саботаже. По словам предпринимателя, неназванный работник подрывал деятельность фирмы, напрямую внося изменения в программный код внутренних производственных систем Tesla.

Генеральный директор Tesla Илон Маск обвинил одного из своих сотрудников в саботаже. По словам предпринимателя, неназванный работник подрывал деятельность фирмы, "напрямую внося изменения в программный код" внутренних производственных систем Tesla.Более того, вредитель делился "огромными объемами конфиденциальных данных" с третьими лицами. Об этом пишет CNBC со ссылкой на корпоративное письмо, разосланное Маском накануне вечером.Сотрудник, имя которого не раскрывается, уже был допрошен отделом безопасности Tesla. Как сообщил бизнесмен, саботажник решил навредить работодателю ради мести, поскольку не получил повышения. Выясняется, были ли у него сообщники.Этим утром Маск сообщил о "другом странном инциденте": "небольшом возгорании", произошедшем на производственной линии Tesla. Пострадавших в результате инцидента нет, однако выпуск электрокаров был приостановлен на несколько часов. "Возможно, это случайное событие, но как говорил [бывший глава Intel] Энди Гроув, 'выживает только параноик'", — сказал предприниматель.В настоящий момент Tesla находится под большим давлением. Фирма планировала, что объемы выпуска самой дешевой модели электрокара, Model 3, составят 5 тысяч к концу 2017 года, но не смогла увеличить объемы даже до 2500 штук к апрелю 2018-го. Если компания не сможет производить 5 тысяч электрокаров в неделю, она "потеряет деньги и погибнет", объяснял Маск.”Илон Маск запустит "подземный трамвай" в аэропорт Чикаго читайте такжеНа прошлой неделе Tesla объявила о реструктуризации, в результате которой было уволено 3000 человек, или 9% штата.