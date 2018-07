Скандал разгорелся вокруг невинного, на первой взгляд, инцидента, произошедшего в Москве с корреспонденткой испанского отделения Deutsche Welle Джульеттой Теран. Во время репортажа с открытия Чемпионата мира журналистку обнял и поцеловал в щеку российский болельщик. Девушка сочла это домогательством.

Скандал разгорелся вокруг невинного, на первой взгляд, инцидента, произошедшего в Москве с корреспонденткой испанского отделения Deutsche Welle Джульеттой Теран. Во время репортажа с открытия Чемпионата мира журналистку обнял и поцеловал в щеку российский болельщик. Девушка сочла это домогательством, сообщает DW.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как россиянин обнимает и целует иностранную корреспондентку прямо во время ведения репортажа.A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.The incident can be seen here (00:13).Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es— DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.Руководство канала вступилось за свою сотрудницу. Русские пользователи "Твиттера", пришедшие в комментарии к посту с видео, отметили, что не видят в этом ролике домогательства.Установить личность россиянина, поцеловавшего испанку, пока не удалось.