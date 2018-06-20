Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны он провел около 2500 больных. В марте этого года медик узнал, что у него рак желудка в третьей степени, а шансы выжить равны всего 5%. Специалист пришел на программу Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Росси 1 чтобы рассказать о борьбе с заболеванием.

Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страныон провел около 2500 больных. В марте этого года медик узнал, что у него рак желудкав третьей степени, а шансы выжить равны всего 5%. Специалист пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Росси 1" чтобы рассказать о борьбе с заболеванием.В концепрошлого года хирурга начали мучать боли в желудке. После гастроскопии ему былпоставлен страшный диагноз – рак.Сейчас Павленко снимает влог, пытаясь показать людям чтоонкология – это не приговор. "Я понимал, что это мой шанс на то, чтобы озвучитьвсе. И моя болезнь сделает меня громче. (…) Это история о том, как человек долженреагировать на очень тяжелый диагноз. Это история о том, как не уйти из жизни",– пояснил специалист цель своего видеодневника.Несмотря на огромный опыт в медицине, Павленко не заметилразвития своего заболевания. Он считал, что дискомфорт в желудке вызван неправильнымпитанием и стрессом. "Скрытое течение болезни не позволяло мне заподозрить, чтоона существует. И возраст 39 лет. Эти два фактора не позволили мне провестискрининговые обследования", – отметил Андрей.Андрей не только отличный врач, но и прекрасный семьянин. У негоесть супруга Анна, с которой он счастлив в браке уже 16 лет, и трое детей.Семья сложно восприняла новость о недуге Павленко. У супруги онколога былаистерика, а 14-летняя дочь долго плакала в подушку.Андрей полностью изменил свой стиль жизни, теперь он большевремени уделяет жене и детям, также мужчина сменил рацион питания. "Дома теперьу нас все пропаренное, ушло соление, копчение – то, что мы, в принципе, любили", -рассказала супруга хирурга. "Не хотелосьверить, что это произошло с моим любимым человеком", – едва сдерживая слезыговорит Анна. Гости и эксперты также не могли сдерживать эмоций, казалось,что все присутствующие в студии вот-вот разрыдаются.После второго курса терапии мужчинастал чувствовать себя лучше. Супруги надеются на скорое улучшение стоянияАлексея. Анна мечтает съездить с семьей в Грузию и показать детям дом, в котором онавыросла. "Он сильный человек, сильнее,чем мы близкие. Сейчас мы заражены его позитивом, стремлением жить", – отметилаАнна в студии программы.Онколога поддерживают друзья, коллеги и ученики. Они даже устроилифлешмоб – побрились на лысо. "Придя в ординаторскую, я увидел, что все вшапочках, но обычно мы хирургические шапочки надеваем только в операционной (…)ребята дружно встали и сняли их (…) Это было очень трогательно, скупая мужскаяслеза пробежала в тот момент", – вспомнил сюрприз хирург.Недавно мужчина отметил 40 лет. Хотя эту дату праздновать непринято, Павленко решил нарушить традицию и устроил торжественный вечер.Мать Павленко не появилась встудии, так как ей очень тяжело. Вести о состоянии Андрея она получает от Анны. ДетиПавленко отметили, что они мечтают лишь об одном: чтобы их папа побыстреевыздоровел.