Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны
он провел около 2500 больных. В марте этого года медик узнал, что у него рак желудка
в третьей степени, а шансы выжить равны всего 5%. Специалист пришел на программу Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Росси 1 чтобы рассказать о борьбе с заболеванием.
Андрей Павленко – один из лучших хирургов-онкологов страны
он провел около 2500 больных. В марте этого года медик узнал, что у него рак желудка
в третьей степени, а шансы выжить равны всего 5%. Специалист пришел на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Росси 1" чтобы рассказать о борьбе с заболеванием.
В конце
прошлого года хирурга начали мучать боли в желудке. После гастроскопии ему был
поставлен страшный диагноз – рак.
Сейчас Павленко снимает влог, пытаясь показать людям что
онкология – это не приговор. "Я понимал, что это мой шанс на то, чтобы озвучить
все. И моя болезнь сделает меня громче. (…) Это история о том, как человек должен
реагировать на очень тяжелый диагноз. Это история о том, как не уйти из жизни",
– пояснил специалист цель своего видеодневника.
Несмотря на огромный опыт в медицине, Павленко не заметил
развития своего заболевания. Он считал, что дискомфорт в желудке вызван неправильным
питанием и стрессом. "Скрытое течение болезни не позволяло мне заподозрить, что
она существует. И возраст 39 лет. Эти два фактора не позволили мне провести
скрининговые обследования", – отметил Андрей.
Андрей не только отличный врач, но и прекрасный семьянин. У него
есть супруга Анна, с которой он счастлив в браке уже 16 лет, и трое детей.
Семья сложно восприняла новость о недуге Павленко. У супруги онколога была
истерика, а 14-летняя дочь долго плакала в подушку.
Андрей полностью изменил свой стиль жизни, теперь он больше
времени уделяет жене и детям, также мужчина сменил рацион питания. "Дома теперь
у нас все пропаренное, ушло соление, копчение – то, что мы, в принципе, любили", -
рассказала супруга хирурга. "Не хотелось
верить, что это произошло с моим любимым человеком", – едва сдерживая слезы
говорит Анна. Гости и эксперты также не могли сдерживать эмоций, казалось,
что все присутствующие в студии вот-вот разрыдаются.
После второго курса терапии мужчина
стал чувствовать себя лучше. Супруги надеются на скорое улучшение стояния
Алексея. Анна мечтает съездить с семьей в Грузию и показать детям дом, в котором она
выросла. "Он сильный человек, сильнее,
чем мы близкие. Сейчас мы заражены его позитивом, стремлением жить", – отметила
Анна в студии программы.
Онколога поддерживают друзья, коллеги и ученики. Они даже устроили
флешмоб – побрились на лысо. "Придя в ординаторскую, я увидел, что все в
шапочках, но обычно мы хирургические шапочки надеваем только в операционной (…)
ребята дружно встали и сняли их (…) Это было очень трогательно, скупая мужская
слеза пробежала в тот момент", – вспомнил сюрприз хирург.
Недавно мужчина отметил 40 лет. Хотя эту дату праздновать не
принято, Павленко решил нарушить традицию и устроил торжественный вечер.
Мать Павленко не появилась в
студии, так как ей очень тяжело. Вести о состоянии Андрея она получает от Анны. Дети
Павленко отметили, что они мечтают лишь об одном: чтобы их папа побыстрее
выздоровел.