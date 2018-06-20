Актриса Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз. Молодая женщина не скрывает своего счастья.

Актриса Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз.Молодая женщина не скрывает своего счастья.В своем Instagram артистка сообщила поклонникам, что родиладочь. "Ура! Я самая счастливая на Свете!!! Родилась моямалышка🤱🏻!!! Имя пока не придумали🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала вмикроблоге звезда.Рост и вес девочки звезда не сообщила, но известно, что и мама, и малышка чувствуют себяхорошо. Надеемся к концу недели они уже будут дома.Поклонники поздравили Анну с пополнением, они пожелалиноворожденной расти счастливой и здоровой. "Отвсего сердца поздравляю с маленьким 🌸! Здоровья Вам и Малышке🙏!", "Анечка, поздравляю вас!! Здоровья,счастья малышке и только хороших людей на жизненном пути! А Вам спокойных ночейи новых источников вдохновения! 👼🏻🙏🏻🎀💞", "УРАААА😍😍😍 ТЫ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ МАМА НА СВЕТЕ! МОИ БОЛЬШИЕ ИПРЕКРАСНЫЕ ПОЗДРАВОЕНИЯ ТЕБЕ. ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО ТЕБЕ АНЕЧКА😘😘😘 ТВОЙ ПОКЛОННИК", – писали в комментариях фанаты.Добавим, что актриса и ее супруг режиссер Александр Котт уже воспитывают десятилетнего сынаМихаила. Артистка постоянно хвастается успехами мальчика в Сети. Она признается– наследник главная ее гордость.Добавим, что Анна познакомилась с будущим мужем, когда быловсего семь лет. Девчушка снималась в одном из эпизодов кинокартины Александра.Через много лет постановщик и артистка снова встретились и между ними началсяроман.