Актриса Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз.
Молодая женщина не скрывает своего счастья.
Актриса Анна Цуканова-Котт стала мамой во второй раз.
Молодая женщина не скрывает своего счастья.
В своем Instagram артистка сообщила поклонникам, что родила
дочь. "Ура! Я самая счастливая на Свете!!! Родилась моя
малышка🤱🏻!!! Имя пока не придумали🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала в
микроблоге звезда.
Рост и вес девочки звезда не сообщила, но известно, что и мама, и малышка чувствуют себя
хорошо. Надеемся к концу недели они уже будут дома.
Поклонники поздравили Анну с пополнением, они пожелали
новорожденной расти счастливой и здоровой. "От
всего сердца поздравляю с маленьким 🌸! Здоровья Вам и Малышке🙏!", "Анечка, поздравляю вас!! Здоровья,
счастья малышке и только хороших людей на жизненном пути! А Вам спокойных ночей
и новых источников вдохновения! 👼🏻🙏🏻🎀💞", "УРАААА😍😍😍 ТЫ САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ МАМА НА СВЕТЕ! МОИ БОЛЬШИЕ И
ПРЕКРАСНЫЕ ПОЗДРАВОЕНИЯ ТЕБЕ. ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО ТЕБЕ АНЕЧКА😘😘😘 ТВОЙ ПОКЛОННИК", – писали в комментариях фанаты.
Добавим, что актриса и ее супруг режиссер Александр Котт уже воспитывают десятилетнего сына
Михаила. Артистка постоянно хвастается успехами мальчика в Сети. Она признается
– наследник главная ее гордость.
Добавим, что Анна познакомилась с будущим мужем, когда было
всего семь лет. Девчушка снималась в одном из эпизодов кинокартины Александра.
Через много лет постановщик и артистка снова встретились и между ними начался
роман.