Музыкант-балалаечник Михаил Рожков, народный артист России, известный музыкой к фильмам Война мир, Течет Волга, А зори здесь тихие, Тени исчезают в полдень скончался на 100-м году жизни.

Музыкант-балалаечник Михаил Рожков, народный артист России, известный музыкой к фильмам "Война мир", "Течет Волга", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень" скончался на 100-м году жизни.Как передает ТАСС, об этом сообщили в благотворительном фонде имени Михаила Рожкова.Как сообщил президент фонда Максим Гуменюк, "сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков!"Виртуоз-балалаечник Михаил Рожков родился 30 августа 1918 года в Нижегородской области. В 1934 году поступил в Ленинградское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского, на отделение домры. Позже перевелся на отделение балалайки. С 1939 года солист оркестра имени Андреева.С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году ушёл на фронт. Участвовал во взятии Кёнигсберга, имел боевые награды. После войны работал в дуэтах с Геннадием Быковым, Георгием Меняевым и Юрием Черновым. Его называли "Паганини русской балалайки".Среди поклонников его творчества были такие известные артисты, как Любовь Орлова, Петр Глебов, Леонид Утесов и многие другие.Исполнения Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти кинофильмах.