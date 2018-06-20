Печальную новость сообщил стилист Сергей Зверев. Он обнародовал фотографию известного шоумена Андрея Бородина в черной рамке.

Печальную новость сообщил стилист Сергей Зверев. Он обнародовал фотографию известного шоумена Андрея Бородина в черной рамке.Интересно, что Сергей Зверев никак не прокомментировал снимок, который опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, зато выложил адрес странички самого Андрея Бородина. Отметим. что последняя публикация, которую оставил шоумен, датировалась аж мартом.Журналисты связались с официальным представителем Сергея Зверева. "Да, это так, Андрей погиб. Умер от удара по голове в отеле Колумбии, особо ничего неизвестно. Сергей ранее общался с ним, он помогал иногда в концертах. Точно не знаю, что он там делал, вроде как, отдыхал. Знакомые сказали, что тело еще там. Мама Андрея выехала за ним", – цитирует пресс-секретаря Сергея Зверева по имени Светлана .Репортеры нашли человека из близкого окружения Бородина. Тот рассказал, что в последнее время шоумен находился в тяжелой депрессии, которой способствовали проблемы в бизнесе. "В один прекрасный момент что-то пошло не так. Начали кидать его партнеры. Он взял и улетел в Колумбию", – сообщил источник. По словам этого человека, в переписке друзья тщетно пытались заставить его вернуться в Россию, однако тот перестал выходить на связь. "Он специально себя загубил", – заключил друг ведущего.По некоторой информации, Бородин умер еще в конце мая, но лишь сейчас об этом узнали его друзья, родные и журналисты. "Я думаю, у него началась депрессия, психика не выдержала. Его много кидали по работе, поэтому… Могу сказать точно, он по работе был очень порядочный, добродушный парень. Просто не нашел поддержки в своих компаньонах, не выдержал. Везде его кидали, ему все надоело – он улетел. Давно его нет в живых, никто не знал просто, что человек исчез", – приводит слова своего источника издание.