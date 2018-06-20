Сыну певицы и телеведущей Анны Калашниковой Даниилу идет четвертый год. Но страна до сих пор не знает, от кого она родила. Корреспондент Dni.Ru попытался прояснить этот интимный вопрос.

Сыну певицы и телеведущей Анны Калашниковой Даниилу идет четвертый год. Но страна до сих пор не знает, от кого она родила. Корреспондент Dni.Ru попытался прояснить этот интимный вопрос.Слухи о том, кто является отцом ребенка Калашниковой, ходили разные. Например, ведущая телеканала MusicBox Милена Дейнега в одном из интервью брякнула: "Однажды Аня призналась мне, что беременна от одного мужчины, но у него уже есть жена и дети. Не дай бог, его жена узнает. У них детки растут. Все пойдет крахом – и семья, и бизнес. Могу сказать только, что его зовут Михаил. Он владеет большими объектами в Арабских Эмиратах".В беседе с Dni.Ru Калашникова внесла некоторую ясность в этот деликатный вопрос. "Отец моего сына живет за границей и с нами не общается, не выходит на связь более четырех лет. Но мне сейчас надо найти его, потому Андрей Ковалев хочет усыновить моего сына, и надо заручиться согласием. Да и по морально-этическим соображениям с биологическим отцом я обязана посоветоваться. Хотя сын записан на меня – у него моя фамилия, отчество Игоревич дано по моему папе, а в графе "отец" стоит прочерк"Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Андрей Ковалев – кум Калашниковой, крестный отец ее сын. "Сейчас мы в церкви пытаемся решить этот вопрос, поэтому пока взяли в усыновлении паузу, чтобы во всем разобраться". Священники, кстати, твердят, что усыновление крестника возможно, только в случае, если тот остался сиротой, или его родители лишены родительских прав.Но не только религиозные причины могут помешать усыновлению. "Прохор Шаляпин, с которым у меня был роман, против этого шага, – вздыхает Анна. – Он как узнал, что Ковалев хочет усыновить Даню, так стал на всех углах кричать, что, мол, зачем это надо, что он тоже готов усыновить, что он – реальный отец. Да и в моей семье не все приветствуют саму идею усыновления Дани – такие скандалы были!"