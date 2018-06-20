Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна Норд Владимиру Горбенко выехать в Крым.

Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в Крым.Как передает ТАСС, тем самым служители Фемиды отказали представителям прокуратуры в просьбе о продлении запрета на выезд Горбенко из страны на два месяца для того, чтобы моряк по первому требованию являлся к представителям правоохранительных органов.Такой вердикт мотивируется тем, что сторона обвинения должна была подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.Международный скандал начался 25 марта 2018 года, когда морские силы пограничной службы Украины задержали в Азовском море сейнер "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Порт приписки судна – Керчь.Капитана рыболовецкого судна Владимира Горбенко обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".После этого 6 апреля городской суд Херсона арестовал его до 31 мая, но отпустил10 апреля под залог в 35,2 тысячи гривен (около 1355 долларов). Остальных рыбаков приговорили к административному штрафу. "Норд" был арестован.Затем апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Горбенко и его стали обвинять в незаконном лове рыбы в территориальных водах Украины.Двум из девяти морякам экипажа удалось вернуться домой, остальные остаются на Украине, поскольку местная пограничная служба отказывается их выпускать по российским документам, считая их украинскими гражданами, проживающими в Крыму.