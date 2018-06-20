Камера наблюдения, установленная в Чебоксарах, зафиксировала на видео момент совершения аварии: во дворе жилого дома под колеса едущего автомобиля выскочил мальчик, катающийся на велосипеде. Водитель затормозил, однако не успел снизить скорость до безопасного уровня. Мальчик получил травмы.
Во дворе жилого дома в Чебоксарах 19 июня произошла авария, когда под колеса едущего автомобиля внезапно выскочил мальчик, катающийся на велосипеде. Водитель затормозил, однако не успел снизить скорость до безопасного уровня.
В результате аварии ребенок получил травмы позвоночника и головы. Предполагается, что виновником происшествия является водитель автомобиля, превысивший скорость при движении в жилой зоне.