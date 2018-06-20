Камера наблюдения, установленная в Чебоксарах, зафиксировала на видео момент совершения аварии: во дворе жилого дома под колеса едущего автомобиля выскочил мальчик, катающийся на велосипеде. Водитель затормозил, однако не успел снизить скорость до безопасного уровня. Мальчик получил травмы.

Во дворе жилого дома в Чебоксарах 19 июня произошла авария, когда под колеса едущего автомобиля внезапно выскочил мальчик, катающийся на велосипеде. Водитель затормозил, однако не успел снизить скорость до безопасного уровня.В результате аварии ребенок получил травмы позвоночника и головы. Предполагается, что виновником происшествия является водитель автомобиля, превысивший скорость при движении в жилой зоне.