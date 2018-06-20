Ким Чен Ын прибыл в Китай, уже в третий раз за последние три месяца. Причем, с каждым разом визит лидера Северной Кореи становится менее секретным и более длительным. На этот раз о приезде Ким Чен Ына сообщили не как обычно после его окончания, а почти сразу. А сам визит продлится уже два дня.

Ким Чен Ын прибыл в Китай, уже в третий раз за последние три месяца. Причем, с каждым разом визит лидера Северной Кореи становится менее секретным и более длительным. На этот раз о приезде Ким Чен Ына сообщили не как обычно после его окончания, а почти сразу. А сам визит продлится уже два дня.В формальной церемонии встречи все больше неформальных деталей: крепкое рукопожатие лидеров двумя руками, тепло приветствуют друг друга первые леди. Главу КНДР сопровождает представительная делегация. Ким Чен Ыну уже знакома и процедура торжественной встречи в Доме народных собраний — в Китае он в третий раз за три месяца. Лидер Северной Кореи выглядит гораздо свободнее, увереннее и чаще улыбается.Встреча с Си Цзиньпином проходит всего спустя неделю после исторического саммита КНДР-США, который Китай счел успешным, ведь обе стороны вернулись на путь диалога и консультаций."Был достигнут консенсус по установлению продолжительного мира на полуострове, мы высоко оцениваем это", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин."Встреча КНДР и США открывает новую страницу в процессе ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове", — добавляет Ким Чен Ын.Все говорит о том, что Северная Корея тщательно согласовывает позиции со своим историческим партнером. Ким Чен Ын назвал Китай великим дружественным соседом, а Си Цзиньпина великим руководителем. А Китай крепко держит руку на пульсе и заявляет о твердой поддержке КНДР. В пользу этого говорит даже то, что в Сингапур Ким Чен Ын прилетел не на северокорейском самолете, в бортом, который ему предоставил Китай — на нем была хорошо видна эмблема китайской авиакомпании.Для Пхеньяна это мог быть знак поддержки и надежного тыла, для Пекина — знак активного участия в переговорном процессе, что он, очевидно, намерен делать и дальше. Кроме того, стало известно: то, чего так долго добивались Россия и Китай — ключевой пункт совместного мирного плана – наконец, реализован: Вашингтон и Сеул приостанавливают учения на Корейском полуострове. Это подтвердили в южнокорейском министерстве обороны.Решение по полному отказу от учений пока не принято, но уже идет речь об отмене маневров, запланированных на август 2018 года. Но США не могут жить спокойно — и на фоне потепления отношений с КНДР теперь все активнее ссорятся с Китаем: сегодня Трамп поручил подготовить санкционный список товаров уже на 200 миллиардов долларов.