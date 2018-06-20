Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, будто Алла Пугачева лайкнула слова о том, как достала всех Ольга Бузова. Поп-король жестко заявил, что Примадонна просто случайно тыкнула.

Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, будто Алла Пугачева лайкнула слова о том, "как достала" всех Ольга Бузова. Поп-король жестко заявил, что Примадонна просто "случайно тыкнула".Все началось с того, что Филипп Киркоров опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии весьма пикантного характера. на которых запечатлен с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. Фотографии собрали несколько тысяч комментариев. Отзывы подписчиков оказались как положительными, так и крайне отрицательными. Некоторые содержали даже нецензурную лексику.Один из отзывов якобы лайкнула сама Алла Пугачева. В нем комментатор возмущенно заявлял, что Бузова "достала всех". Хейтеры пришли в восторг от того, что их поддержала сама Примадонна. А некоторые злопыхатели и вовсе высказали уверенность, что влиятельная Алла может мигом поставить крест на карьере выскочки Ольги.Несмотря на то, что сама Бузова никак не прокомментировала скандальную ситуацию, в инцидент вмешался Филипп Киркоров. Он объяснил поведение Аллы Пугачевой банальной случайностью. "Чего тут обсуждать. Алла Борисовна не читает ни комменты, ни лайки. Случайно тыкнула, и все", – цитирует жесткий ответ Филиппа Киркорова .Ранее в откровенном интервью Олегу Меньшикову Алла Пугачева охарактеризовала свои отношения с Филиппом Киркоровым как любовный треугольник. Ведь сохранившая теплые отношения с поп-королем Примадонна в настоящее время счастливо замужем за юмористом и шоуменом Максимом Галкиным."Так надо было. Иногда мне кажется, что мы живём жизнью – Лиля Брик, Иосиф Брик и Маяковский. Это просто невероятно. Если перечитать их историю, то понимаешь, что это так. Вот как это могло повториться?" – задала риторический вопрос Алла Пугачева.