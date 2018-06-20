На матче команд Англии и Туниса на стадионе Волгограда футболисты были атакованы полчищами гнуса. Причем от этого биологического оружия особенно страдали игроки английской сборной. Футболисты обливались репеллентами с головы до ног, но это не спасало: мошкара залетала в рот и в нос.

"Мошкара — это наш ответ на английские санкции", — заявил в эфире программы "60 минут" спортивный журналист, заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев.На матче команд Англии и Туниса на стадионе Волгограда футболисты были атакованы полчищами гнуса. Причем от этого "биологического оружия" особенно страдали игроки английской сборной. Футболисты обливались репеллентами с головы до ног, но это не спасало: мошкара залетала в рот и в нос."Эти ужасные русские комары и мошки не помешали блестящей победе сборной Англии, с чем мы ее поздравляем", — сказал в прямом эфире программы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Мошка в наших краях существует с тех пор, когда и человека здесь не было.Губернатор отметил, что сами британцы отреагировали на насекомых с присущим им тонким юмором. Они предложили ввести санкции на русских комаров и мошкару. "Я бы добавил еще французских бабочек, которые в свое время мешали сборной Португалии", — пошутил Бочаров.Власти Волгограда пытались предупредить проблему. За месяц до матча был увеличен сброс воды из водохранилища, чтобы тем самым погубить личинки насекомых на осушенном мелководье. Кроме того, окрестности стадиона опрыскивали инсектицидами с вертолета.Губернатор подчеркнул, что никто из болельщиков и футболистов не пострадал от укусов насекомых, никто с жалобами не обращался. Те, кто болел на трибунах даже не обратили на комаров никакого внимания, потому что были захвачены великолепной игрой команд на прекрасном стадионе "Волгоград Арена".Полчища мошкары всегда появляются в Волгоградской области в начале-середине июня, в зависимости от сброса воды в Волге. Власти города обрабатывают специальными препаратами районы зеленых насаждений и территории в радиусе двух километров от "Волгоград Арены" и тренировочных баз сборных. Губернатор сказал, что благодаря этим мерам количество насекомых в несколько раз меньше, чем это бывает обычно."В Волгограде все безопасно. Приезжайте в гости, никто никого не закусает", — пообещал Андрей Бочаров.