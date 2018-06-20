Всех болельщиков очень волнует, насколько восстановился после травмы самый звездный игрок египтян, тот самый нападающий Мохаммед Салах, на которого у фараонов главные надежды. Впрочем, России этим вечером тоже есть, на кого надеяться.

Всех болельщиков очень волнует, насколько восстановился после травмы самый "звездный" игрок египтян — тот самый нападающий Мохаммед Салах, на которого у "фараонов" — главные надежды. Впрочем, России этим вечером тоже есть, на кого надеяться.Святая святых — раздевалка российской сборной. Никто посторонний не может входить сюда, но сегодня и только для "Вестей" сделали исключение.Ровными стопками сложена форма игроков — трусы, гетры, бутсы. Майки с фамилиями развешаны в нишах шкафов. Здесь игроки получат последние наставления от тренера, здесь в перерывах будут выслушивать замечания или похвалы. Здесь будет озвучена стратегия игры, здесь она будет корректироваться. Стратегию Станислав Черчесов готовит, по его словам иную, чем в матче против Саудовской Аравии.Главный тренер прибывает на стадион за полтора часа до игры. И хоть Черчесов просит сконцентрироваться на настоящем и пока забыть победу на матче открытия, сделать это болельщикам точно не просто.Герои игры 14 июня Юрий Газинский — 28-летний футболист открыл счет. Он дебютировал в составе сборной России в 2016-м. Денис Черышев признан лучшим игроком матча . Футболист "Вильярреала" вышел на замену травмированного Алана Дзагоева и сумел оформить дубль. Александр Головин. Полузащитник сборной России в матче открытия создал пять голевых моментов, забил гол и отдал две голевые передачи. Одна из них нападающему Артему Дзюбе, который головой отправил мяч в дальний угол ворот. Через 69 секунд после выхода на поле.Главная звезда египтян Салах на предматчевой тренировке работал в общей группе. Вполне вероятно он оправился от травмы и выйдет против России в начале игры.Прошлый матч с Уругваем бомбардир фараонов просидел на скамейке и его команда в итоге проиграла. Египту теперь нужна только победа.Правда, букмекеры склоняются к победе нашей сборной, петербургский предсказатель эрмитажный кот Ахилл сегодня также предрек победу России. А его прогнозы уже дважды сбывались.Если мы победим Египет, то гарантированно выйдем из группы. А из группы Россия в новой своей истории еще ни разу не выходила. Сегодня на Санкт-Петербург арене будет писаться новейшая история.