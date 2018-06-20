Сборная Уругвая одержала вторую победу на чемпионате мира. Луис Суарес не оставил шансов команде Саудовской Аравии.

Сборная Уругвая одержала вторую победу на чемпионате мира. Луис Суарес не оставил шансов команде Саудовской Аравии.Матч между Уругваем и Саудовской Аравией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира прошел в Ростове-на-Дону. Судя по атмосфере на стадионе, весь Ростов пришел поддержать уругвайцев.На левом берегу Дона под палящим южным солнцем собрались более 42 тысяч фанатов. "Ростов-Арена" разукрасилась в бело-голубые цвета, однако болельщики гнали футболистов вперед скандируя "Россия– Россия".Уругвайцы решили не огорчать хозяев чемпионата и ринулись в атаку. После нескольких упущенных острых моментов главная звезда сборной Уругвая, известная своей любовью куснуть соперника, Луис Суарес открыл счет.На 22-й минуте встречи уругвайцы заработали угловой. Диего Годин запутал защитников саудитов, отделался от опеки и навесил в штрафную, Мохаммед Халил Аль-Оваис поспешно вышел из ворот, но не смог зацепиться за мяч. В итоге снаряд угодил прямиком на ногу Суаресу. Луису оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота, что он успешно и сделал – 1:0.Саудиты попытались ответить Уругваю, проведя несколько опасных атак, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Первый тайм остался за подопечными Оскара Табареса.После перерыва уругвайцы настойчиво прессинговали и держали соперника в постоянном напряжении. Саудиты активно, но совершенно безуспешно огрызались. В итоге вторая 45-минутка голами не порадовала. Итог встречи 1:0, и это значит, что сборная России отправляется в 1/8 финала, ведь нашим футболистам для прохода в плей-офф нужно было, чтоб Саудиты не выиграли матч в Ростове.Следующую игру сборная Уругвая проведет против России. Эта встреча решил с какой позиции команды выйдут в 1/8 турнира. Матч пройдет 25 июня в Самаре. Начало игры в 17:00.