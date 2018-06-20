Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала,
как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимается
сейчас.
Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала,
как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимается
сейчас.
Вайкуле снова собирает своих друзей на Рижском взморье: в
конце июля пройдет фестиваль "Рандеву". Планируется, что этим летом в Юрмале
выступят практически все российские звезды: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Елена
Ваенга, Лолита, Андрей Макаревич, Григорий Лепс и другие.
Сейчас певица с головой окунулась в работу: необходимо
созвониться с исполнителями, узнать репертуар, заранее подготовить площадку. Лайма
уверена, что звук должен быть только живым и никак иначе. "Из-за
этого мы немного теряем в качестве – у телевидения свои требования. Но для
нас это стимул развиваться и с каждым годом еще немного подтягиваться", -
пояснила свою позицию исполнительница.
Вайкуле не скрывает, что фестиваль стоит ей "здоровья,
времени, денег и нервов". По словам Лаймы, ее усилия обязательно окупятся сторицей: "Получаешь
удовлетворение в конце, когда видишь аплодисменты и лица публики. Вот это и
восстанавливает тебя".
Во всех начинаниях певицу поддерживает возлюбленный Андрей Латковский. "Я
могу поделиться с ним всем. Абсолютно. Даже если имею большой успех на какой-то
вечеринке, могу поделиться визитными карточками, которые получила там (смеется).
(…) Моя подруга рассказывала, что ученые занимались познанием человеческого
мозга. И выявили три главные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Есть
страсть. Есть романтическая любовь – она, кстати, самая страшная, потому что
физически вы не можете долго это выдержать. И есть партнерство. Пары либо
проходят все три стадии, либо останавливаются на уровне страсти или
романтической любви. У нас это произошло, к счастью", – отметила звезда.
В свободное время певица любит ходить на пляж и принимать
гостей. "Я дома. И ничего, вот ничего нет. Никаких планов. Мы идем гулять с
собаками, плаваем в бассейне, занимаемся только собой", – описала идеальные
выходные артистка.
Исполнительница старается ценить даже самый
незначительный момент своей жизни. Тяжелый недуг научил ее уважать каждый
прожитый миг. Артистка долгое время боролась с онкологией, лечилась в США и, к счастью,
победила болезнь. "Первая реакция – шок, когда тебе озвучивают приговор.
Потом ты начинаешь с этим жить. (…) Я никогда не поверю, что кому-то это
дается легко. Притом в Америке вам говорят, рисуют, как будет происходить
операция, все рассказывают, сколько процентов людей выживают, каковы ваши
шансы… Все как есть. И это тоже шок", – вспоминает артистка.
Чтобы отойти от пережитого Вайкуле потребовалось целых семь
лет. "Сначала тебе надо проверяться каждые три месяца. Потом каждые полгода,
потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живется. А первое время, когда
проверки каждые три месяца, – ощущение, что ты словно на бомбе сидишь",– рассказала певица журналу .