Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала, как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимается сейчас.

Певица Лайма Вайкуле дала откровенное интервью. Она рассказала,как боролась со страшным заболеванием, откуда черпает силы и чем занимаетсясейчас.Вайкуле снова собирает своих друзей на Рижском взморье: вконце июля пройдет фестиваль "Рандеву". Планируется, что этим летом в Юрмалевыступят практически все российские звезды: Филипп Киркоров, Ани Лорак, ЕленаВаенга, Лолита, Андрей Макаревич, Григорий Лепс и другие.Сейчас певица с головой окунулась в работу: необходимосозвониться с исполнителями, узнать репертуар, заранее подготовить площадку. Лаймауверена, что звук должен быть только живым и никак иначе. "Из-заэтого мы немного теряем в качестве – у телевидения свои требования. Но длянас это стимул развиваться и с каждым годом еще немного подтягиваться", -пояснила свою позицию исполнительница.Вайкуле не скрывает, что фестиваль стоит ей "здоровья,времени, денег и нервов". По словам Лаймы, ее усилия обязательно окупятся сторицей: "Получаешьудовлетворение в конце, когда видишь аплодисменты и лица публики. Вот это ивосстанавливает тебя".Во всех начинаниях певицу поддерживает возлюбленный Андрей Латковский. "Ямогу поделиться с ним всем. Абсолютно. Даже если имею большой успех на какой-товечеринке, могу поделиться визитными карточками, которые получила там (смеется).(…) Моя подруга рассказывала, что ученые занимались познанием человеческогомозга. И выявили три главные стадии отношений между мужчиной и женщиной. Естьстрасть. Есть романтическая любовь – она, кстати, самая страшная, потому чтофизически вы не можете долго это выдержать. И есть партнерство. Пары либопроходят все три стадии, либо останавливаются на уровне страсти илиромантической любви. У нас это произошло, к счастью", – отметила звезда.В свободное время певица любит ходить на пляж и приниматьгостей. "Я дома. И ничего, вот ничего нет. Никаких планов. Мы идем гулять ссобаками, плаваем в бассейне, занимаемся только собой", – описала идеальныевыходные артистка.Исполнительница старается ценить даже самыйнезначительный момент своей жизни. Тяжелый недуг научил ее уважать каждыйпрожитый миг. Артистка долгое время боролась с онкологией, лечилась в США и, к счастью,победила болезнь. "Первая реакция – шок, когда тебе озвучивают приговор.Потом ты начинаешь с этим жить. (…) Я никогда не поверю, что кому-то этодается легко. Притом в Америке вам говорят, рисуют, как будет происходитьоперация, все рассказывают, сколько процентов людей выживают, каковы вашишансы… Все как есть. И это тоже шок", – вспоминает артистка.Чтобы отойти от пережитого Вайкуле потребовалось целых семьлет. "Сначала тебе надо проверяться каждые три месяца. Потом каждые полгода,потом раз в год. И вот тогда тебе уже легче живется. А первое время, когдапроверки каждые три месяца, – ощущение, что ты словно на бомбе сидишь",– рассказала певица журналу .