Лекарств нет в списке товаров, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия США.

Лекарств нет в списке товаров, в отношении которых Россия может ввести импортные пошлины в ответ на действия США.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.По его словам, такой шаг продиктован тем, что правительство РФ не хочет навредить согражданам.Глава Минэкономразвития отметил, что пошлины могут быть введены в отношении тех американских товаров, которые Россия импортирует, но имеет собственные аналоги – в частности, строительно-дорожную технику.4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".Документ позволяет правительству вводить запрет или ограничения на ввоз продукции и сырья. При этом они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также в отношении товаров, которые граждане ввозят для личного пользования.Данная мера явилась ответом на американские санкции в отношении ряда физических и юридических лиц в РФ, введенные в этом году.