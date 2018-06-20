Леонид Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий заявил, что прекращает комментировать матчи на Первом канале. Об этом он объявил во время интернет-трансляции вчерашнего матча между сборными России и Египта, который закончился победой россиян со счетом 3:1. К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что мне необходимо приступить к другой деятельности,— пояснил господин Слуцкий. Какая деятельность имеется в виду, он не пояснил.В пресс-службе Первого канала позднее пояснили, что у Леонида Слуцкого начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал, — сообщил Интерфаксу представитель телеканала. Напомним, в марте тренер подписал контракт с голландским клубом Витесс.Ранее матчи ЧМ-2018 также перестал комментировать теле- и радиоведущий Василий Уткин. Причины своего решения он не объяснил.